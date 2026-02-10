Başsavcılık ‘saldırma’, İstanbul Barosu ‘tartışma’ dedi

Küçükçekmece başsavcılığının açıklamasına göre mahkemeye meslek ve kimlik bilgilerini açıklamayan bir kişi dosya esasıyla ilgili hakimle tartıştı. Bu kişinin daha sonra İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Pekay Salmanoğlu olduğu anlaşıldı.

Hakim konuşmanın hukuken uygun olmadığını söyleyince Salmanoğlu “Ne bu kibir, mahkemenin kararının istinafta bozulması zoruna mı gitti?” diyerek bağırmaya başladı.

Tartışma büyüyünce dışarı çıkması istenen avukat “Çıkmıyorum, polis mi çağıracaksın?” diyerek yazı işleri müdürünün masasına yumruk attı.

Başsavcılık açıklamasında polisin müdahalesine rağmen Pekay Selamoğlu’nun saldırgan tavırlarının devam ettiği vurguladı ve şöyle devam etti:

“Mahkeme hakimine saldırmaya çalıştığı esnada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği, olayla ilgili mahkeme hakimi, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak düzenlenmiş olup, mahkeme hakiminin şikayeti üzerine avukat P.S. hakkında üzerine atılı ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır.

Öte yandan İstanbul Barosu’sa avukatın hakime saldırmadığını, tartıştıklarını açıkladı.

Baro’nun açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “Sunmuş olduğumuz tutanak incelendiğinde bir saldırı fiilinin yaşanmadığı, olayın mahkeme kaleminde gerçekleşen bir tartışmadan ibaret olduğu görülmektedir. Bu nedenle, basına servis edilen dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İlgili hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiştir.”

Yurt dışı yasağıyla serbest

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.