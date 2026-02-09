O.K.’ye ait görünen Instagram hesabından “Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum” denerek bir görsel paylaşıldı.

Paylaşımın ekran görüntüsünü Eğitim-Bir-Sen Muğla Başkanı Önder Uçak X hesabından şöyle ‘ihbar etti’:

“Değerlerimize ve inancımıza hakaret etmek bu kadar kolay olmamalı! İslami değerlerimizi ve kadınların kıyafet tercihini iğrenç görsellerle aşağılayan şahıs hakkında adli makamları göreve davet ediyoruz. Toplumsal huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok.”