Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralarında akrabalık bağı olup olmadığına bakmazsın aynı adreste yaşayanları tanımlayan ifade eden ‘hane halkı’ sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 977 bin 795 oldu.

Türkiye’de tek kişilik hane halkı, yani yalnız yaşayanların sayısı da yükselişte. Yalnız yaşayanların sayısı yıllara göre şöyle:

2016: 3 milyon 316 bin 894

2017: 3 milyon 491 bin 148

2018: 3 milyon 730 bin 505

2019: 4 milyon 62 bin 576

2020: 4 milyon 404 bin 997

2021: 4 milyon 781 bin 600

2022: 5 milyon 67 bin 331

2023: 5 milyon 192 bin 825

2024: 5 milyon 321 bin 540

2025: 5 milyon 523 bin 321

Veriler yalnız yaşayanların sayısının son 10 yılda yüzde 66,5 arttığını gösteriyor.

Yalnız yaşayanların yarısından fazlası büyükşehirlerde

Yalnız yaşayanlar, büyükşehirlerde yaşıyor. 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı, 2 milyon 768 bin 625. Bu, yalnız yaşayanların toplamının yarısında fazla.

Üç büyükşehirde yalnız yaşayanların sayısı şöyle: