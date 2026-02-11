Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aralarında akrabalık bağı olup olmadığına bakmazsın aynı adreste yaşayanları tanımlayan ifade eden ‘hane halkı’ sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 977 bin 795 oldu.
Türkiye’de tek kişilik hane halkı, yani yalnız yaşayanların sayısı da yükselişte. Yalnız yaşayanların sayısı yıllara göre şöyle:
- 2016: 3 milyon 316 bin 894
- 2017: 3 milyon 491 bin 148
- 2018: 3 milyon 730 bin 505
- 2019: 4 milyon 62 bin 576
- 2020: 4 milyon 404 bin 997
- 2021: 4 milyon 781 bin 600
- 2022: 5 milyon 67 bin 331
- 2023: 5 milyon 192 bin 825
- 2024: 5 milyon 321 bin 540
- 2025: 5 milyon 523 bin 321
Veriler yalnız yaşayanların sayısının son 10 yılda yüzde 66,5 arttığını gösteriyor.
Yalnız yaşayanların yarısından fazlası büyükşehirlerde
Yalnız yaşayanlar, büyükşehirlerde yaşıyor. 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı, 2 milyon 768 bin 625. Bu, yalnız yaşayanların toplamının yarısında fazla.
Üç büyükşehirde yalnız yaşayanların sayısı şöyle:
- İstanbul: 981 bin 614
- Ankara: 400 bin 484
- İzmir: 375 bin 380