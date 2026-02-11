Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

Aile yakınları ve vatandaşların da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Katılımcılar, daha sonra Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.

"SANKİ RÜYADAYIZ, 11 YIL GEÇMİŞ"

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, kadınlara kıyanları lanetlediğini söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan Aslan, "Bugün 11'inci yıl. Sanki rüyadayız, 11 yıl geçmiş. Uzak ve yakın diyarlardan bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara selam olsun. Ben aslında çok konuşurum ama bugün konuşamayacağım. Sevgiden, adaletten başka bu işin çıkış yolu yok." dedi.

"ALLAH HİÇBİR ANNEYE, BABAYA BU ACIYI GÖSTERMESİN"

Anne Songül Aslan da evlat acısının tarifsiz olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özge'm göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin. Evladımın hiçbir suçu yoktu, hayalleri, hedefleri vardı. 'Okuyacağım, dünyanın en iyi psikoloğu olacağım anne.' diyordu. Çok dürüst, namuslu, pozitif insandı. Güler yüzlüydü, derslerine çalışırdı. İşinde, gücünde bir kızdı. Allah, o acıyı ona yaşatanların aynısı onlara yaşatsın."

ÖZGECAN ASLAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.