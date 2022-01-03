Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dolar kurundaki ani düşüşü büyük başarı diye kutlayan devlet büyüklerimiz.
Tarihi başarı diyenler, güzelleme yapanlar...
Hayat ucuzlayacak sözü verenler neredesiniz?
İstediğiniz olmadı mı?
İş insanları, akaryakıt ve benzeri maliyetler için indime gidin ki biz de indirelim fiyatları diyor.
Yani devlet ilk adımı atsın ki piyasaya rahatlama gelsin, ekonomi canlansın vatandaş biraz olsun refahlasın.
Kurlar düşeli kaç gün oldu akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmedi...
Tüp gaz fiyatların da da indirim yok...
Siz devlet olarak kılınızı kıpırdatmazsanız piyasa nasıl ferahlasın?
Siz örnek olacaksınız ki zincirleme bir indirim hareketi başlasın...
A'dan Z'ye fiyatlar yüzde yüzün üzerinde arttı...
Asgari ücrete yaptığınız zam bu pahalılığı kaldırmaz.
Hayat ucuzlamadıkça özellikle dar gelirliye rahat yok...
Sosyal patlamalar kapıda...
Hadi temenni ve nutuk atmayı bırakın da devlet olarak indirim hareketini başlatın...
***
Yakın zamanda elektrik fiyatlarına zam bekliyoruz.
KIB-TEK elektriğin Kilowatt saatini 2 TL'ye mal ederken vatandaşa 97 kuruşa satıyor.
Fark büyük kurumun zararı da büyük...
Şimdi elektriğe yüzde yüz zam yapılsa bile bu açık kapanmayacak.
Yani iki ucu ... değnek!
Okkalı bir zam vatandaşı çıldırtacak...
Zam yapmazsan bu durum sürdürülebilir değil.
Peki ne olacak?
Geriye Türkiye'den kabloyla elektrik seçeneği ya da özelleştirme gibi alternatifler kalıyor.
Bu saçma sapan düzende ısrar etmenin kimseye faydası yok artık.
Hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi şart olmuştur.
***
Sendikalarımız, özellikle öğretmen sendikalarımız zamların faturasını çocuklara kesiyor.
Ülkedeki pahalılığa kızıp cezanın okuyan çocuklara kesilmesi nerede görülmüştür.
Eğitimdeki aksaklıklara kızıp acısını çocuklardan çıkarmak hangi kitapta yazar..
Zaten pandemi sonrası eğitim ağır aksak devam ediyor.
Öğrencisi öğretmeni temaslı pozitif derken bir çok ders boş geçiyor.
Böyle bir dönemde öğrencilerin sırtından bir de grev eylem yapmanın anlamı nedir?
Sendikaların hak arayışlarını özellikle çocuklarımıza yansıtmadan yapmalarını istiyoruz...
***
Vaka sayısı yılın sonunda 666 gibi rekor bir sayıya ulaştı.
Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını biliyoruz.
Bu rakamlar yeni varyantın eseri mutlaka ama covid ile yaşamayı öğrenmek yerine tamamen gevşedik.
Artık sosyal mesafe kalabalık ortamlarda dikkat etme gibi davranışlar kalmadı.
Yılbaşı gecesi herhangi bir tedbir görmedik..
İnsanlar kucak kucağa yeni yıla girdi.
Göstermelik tedbirler hariç.
Adapass diye bir şey de kalmadı artık. Kimsenin umurunda değil.
Artık kimse Covid'i takmıyor. Aşının da verdiği bir rahatlık var tabi..
Aşı olmayanlar ise risk altında yaşamaya devam ediyor.
Vaka sayılarının daha da artması bekleniyor...
Ya bu iş çığırından çıkacak ya da covid böyle böyle etkisini kaybedecek.
Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için tedbiri elden bırakmamalı bilim insanlarını dinlemeliyiz...
MESAJ KUTUSU
Sayın Hasan TAÇOY, bazı Lefkoşa’dan yeni aday olan arkadaşlarınız çok güçlü olduğunuz Surlariçi’nde size karşı güç birliği yapmak için geçen akşam Lefkoşa’da bir otelde toplanarak kesme ve biçme senaryosu düzenleyerek operasyon düzenleme kararı aldılar, haberiniz olsun istedik!
…
Sayın Fuat NAMSOY, yeni yıl mesajınızda Lapta’dan yeniden belediye başkan adayı olma mesajı vermeyi ihmal etmediğiniz gözlemlenmiş. UBP’nin rozet takan adayı belliyken bakalım bu konuda nasıl bir taktik izleyeceksiniz biz de merak etmeye başladık. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun artık…
…
Sayın Hasan Hüda ECER, bugünden itibaren parti içinde bazı kesimler bel altı vuruşlara başlayacak diye duyduk. Sosyal medyada ilk atışlar yapılmaya başlandı bakalım tek sayfalık sözle ön sayfa gazetelerde sizin için hangi konuları sözde manşetlere çekecekler?
…
Sayın Atilla KARACA, geçtiğimiz hafta içinde yaşanan sel taşkınlarında bir kez daha sivil savunma olarak her çağrıya anında yetişerek vatandaşların büyük memnuniyetini kazandınız. Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını temenni ederiz…
…
Sayın Cafer GÜRCAFER, yeni yıl kutlamasında Noel baba esprisi hayli iyiydi ama artık işimiz sadece Noel Baba’ya kaldıysa da vay halimize demektir. Bu arada meslektaşlarınız Ankara’da açılan ihaleler konusunda bir gelişme olup olmadığını soran mesajlar gönderiyorlar…
…
Sayın Koral BOZKURT, çok deneyimli ve uzman bir kadroyla kripto borsasına adımınızı atmış ve faaliyetlere de başlamışsınız. Diğer sektörlerde gösterdiğiniz başarıyı bu yeni sektörde de göstereceğinizden kuşkumuz yoktur, hayırlı ve uğurlu olsun…
…
Sayın Hüseyin ÖZEL, CTP’nin basın koordinatörlüğü çalışmalarında bu kez sesinizin fazla çıkmadığı yönünde eleştiriler yapılmaya başlandı. Tamam evde torun var ama parti için de hayati önem taşıyan bir seçim süreci yaşanıyor…
…
Sayın Ercan TURHAN, 23 Ocak genel seçim sonuçları için sosyal medyada bazı kişilerle iddiaya girdiğiniz gözleniyormuş. Artık 20 gün gibi az bir süre kaldı, bunun yerine seçimler için sokakta olmanız gerekmiyor mu sizin?
…
Sayın Ahmet BENLİ, özellikle Kermiya bölgesinde yaşanan su baskınları nedeniyle tepkiler gelmeye başladı. Alt yapıya hayli önem veren bir başkan olarak bunun bir izahı da olmalıdır değil mi? Gelmiş geçmiş olsun…
…
Sayın Metin ATAN, yeni yılda sendika olarak çok daha sert bir politika izleyeceğiniz konuşulmaya başlandı. Seçimler sonrası yeni kurulacak olan hükümetin işi bir hayli zor olacak desenize. Bakalım diğer sendikalar da sizin yanınızda olacak mı?
…
Sayın Sami ÖZUSLU, sizin gibi bu mesleğe daha çok hizmetler vermesi gereken birisi olarak aktif görevinize son verme kararı meslek adına büyük kayıptır. Yine de sadece yaşayan bilir düşüncesiyle yeni hayatınızda sağlık ve afiyetler temenni ederiz.