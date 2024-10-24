(Kamalı Haber)- Minareliköy 'de meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırı suçundan tutuklanan Ö.A. (E-44) bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

31 yaşındaki eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen zanlı hakkındaki olguları polis memuru Ozan Kuşak aktardı.

Polis, 20.10.2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Minareliköy'de sakin zanlının aynı yerde sakin eski kız arkadaşına ait Minareliköy 'de bulunan ikametgahın açık vaziyetteki penceresinden içeri giriş yaptıktan sonra oturma odasında bulunan genç kadının her iki eliyle boğazını sıkıp darp ettikten sonra dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, hem zanlının hem de şikayetçinin cep telefonlarının DATA incelemesine gönderildiğini ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.