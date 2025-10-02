(Kamalı Haber) - Değirmenlik - Girne Anayolunda meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan Canberk Çaydam mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Yusuf Özenci mahkemeye olguları aktardı. Polis, 29 Eylül 2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolunun 8-9'uncu km'leri arasında, Canberk Çaydam'ın (E-31), yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini, sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Osman Bayram’ın (E-26) kaza oluşmasını önlemek amacıyla yolun solundan sağına geçtiğini, Bayram yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile Canberk Çaydam yönetimindeki aracın yüz yüze çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bayram olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Koçyiğit'in (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Polis, yolun bozuk olduğuna dair iddialar olduğunu, bunun araştırılması için Karayolları Dairesine yazı yazıldığını, ayrıca gündüz gidilerek, olay yerinin fotoğraflandığını söyledi. Polis, ayrıca Bayram’ın aracındaki hava yastığında sorun olmasından dolayı da Makine Mühendisleri Odasına yazı yazıldığını, Bayram’ın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.