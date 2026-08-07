Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “UBP’nin en kötü hali CTP’nin en iyi haliyle yarışabilecek durumdadır.” diyerek, “Ulusal Birlik Partisi’nin tek rakibi kendisidir. Hiç başka kimse değildir.” ifadelerini kullandı.

Taçoy, UBP’nin seçimde yüzde 30 civarında oy alacağını öngördüğünü, seçim yaklaştıkça ve adaylar netleştikçe bu oranın yüzde 35 seviyelerine çıkabileceğini ifade etti.

Hasan Taçoy Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Taçoy, seçim süreci, karma oy tartışmaları ve partisinin seçim performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CTP’nin, henüz seçim ortamı oluşmadan erken seçim söylemini gündeme getirdiğini söyleyen Taçoy, seçimin 6 Aralık’ta yapılacağını belirtti.

Taçoy, yerel ve genel seçimlerin birlikte yapılmasının avantajları bulunduğunu ifade ederek, bunun “demokratik kriterlerin daha iyi çalışabileceği bir ortam” yaratacağını söyledi.

-Karma oy tartışmaları

Karma oy konusunda da değerlendirmelerde bulunan Taçoy, “Ben hiç hayatımda karma oy kullanmadım. Bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyim. Kimseden gidip karma oy istemedim. Hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım.” dedi.

“Ben hep partime mühür istedim ve hep mühüre çalıştım, partime çalıştım. Yine aynı şeyi yapacağım. Karma oyun kalkıp kalkmaması umurumda değil.” ifadelerini kullanan Taçoy, karma oyun büyük partilerin seçim sonuçları üzerinde belirleyici olmayacağını söyledi.

Karma oyun daha az oy alan partilerde seçim sonucuna etki edebileceğini ifade eden Taçoy, büyük partiler açısından ise aday sıralamasını fazla değiştiren bir unsur olmadığını kaydetti.

“Seçime 3 gün kala böyle bir tartışma yaratmamıza gerek var mı?” diye soran Taçoy, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel üzerinden değerlendirme yapanlar bulunduğunu belirterek, “Kötü benzetmelerle Ünal Bey’e etki etmeye çalışıyorlar. Diğer siyasi partiler de daha farklı şekilde kendilerini ve şahıslarını düşünerek hareket etmeye çalışıyorlar.” dedi.

Taçoy, karma oyun etkisine ilişkin de şunları söyledi:

“Ulusal Birlik Partisi gibi 60 bin kişinin mührünü alan bir partinin içerisinde 2-3 bin aralığındaki karma oy hiçbir rakamı değiştirmez. Sıralamayı da değiştirmez. Ama 10 bin oy alan bir partinin içerisinde 2-3 bin, hatta bin 500-2 bin aralığındaki bir oy çok şeyleri değiştirir.”

-“UBP’nin tek rakibi yine UBP’lilerdir”

Programda CTP’nin seçim sonuçlarına yönelik iddialarının sorulması üzerine Taçoy, “Ana muhalefete söyleyeceğim şudur: Ulusal Birlik Partisi’nin en kötü hali onların en iyi haliyle yarışabilecek durumdadır.” dedi.

Taçoy, şöyle devam etti: “Ulusal Birlik Partisi’nin tek rakibi yine Ulusal Birlik Partililerdir. Hiç başka kimse değildir. Ne Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir ne diğer siyasi partilerdir. Dolayısıyla hiç kimse kendini öyle çok yükseklerde görmesin.”

UBP’nin seçimde alacağı oy oranına ilişkin değerlendirmede de bulunan Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi bu seçime giderken alacağı oy en kötü ihtimalle yüzde 30 artı eksi 3’tür. Yani yüzde 28’in altına düşecek iddiasını hayatta yapmam, yapamam.” ifadelerini kullandı. Taçoy, seçim yaklaştıkça ve adaylar belli oldukça bu oranın yükselebileceğini belirterek, “Ulusal Birlik Partisi çok daha yukarıya çıkar ve yüzde 35’leri konuşur duruma gelir.” dedi.

-“Seçime giderken birlik olmanın öneminin bilincindeyiz”

UBP’nin seçime hazırlanırken parti içindeki tartışmaları geride bırakarak seçime odaklandığını ifade eden Taçoy, “Her ne kadar kavga etsek, her ne kadar birbirimizle dalaşsak da biz bunu demokrasi gereği, demokrasiye yanıt vermek için yaparız.” dedi.

Seçime giderken parti içinde birlik olmasının öneminin bilincinde olduklarını belirten Taçoy, Başbakan Ünal Üstel’e seçim sürecinde verilecek her görevi üstlenmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Taçoy, şöyle devam etti:

“Seçime giderken ben Sayın Üstel’e de bizzat söyledim ve hangi görev olursa olsun ben yaparım dedim. Partiden gelecek olan tüm görevler bizim görevimiz olur dedim ve bu şekilde de hareket ettik. Bize oy veren insanların sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz ve bu sorumlulukla seçime gideceğiz.”

Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi’nin en kötü hali diye nitelendirilen haliyle onların en iyi haliyle yarışabilecek durumda olduğunu bir kez daha görecekler, yaşayacaklar ve bunu bilecekler.” ifadelerini kullandı.