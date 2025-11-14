Rum Milli Muhafız Ordusu’nda askerlik görevini icra ederken geçtiğimiz gün ölü bulunan ve intihar ettiği üzerinde durulan 18 yaşınaki gençle ilgili haberler Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi elde ettiği güvenilir bilgilere dayanarak intihar eden 18 yaşındaki RMMO askerinin psikolojik sorunlarının bulunduğunu yazdı. RMMO askerinin babasının, olaydan önce, ilgili subayla iletişime geçtiğini ve oğlunun durumunu anlattığını yazan gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak RMMO Komutanlığının, olayda bir sorumluluğun olup olmadığını belirlemek için araştırma başlattığını belirtti.

Olayla ilgili polis araştırmasının da sürdüğünü belirten gazete polisin, ileri soruşturma için ilgili verileri toplamaya başladığını yazdı.

Habere göre bahse konu RMMO askerine ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi de yapıldı.

Gazete 18 yaşındaki gencin nöbetçi kulübesinde ölü bulunduğunu olayın araştırılmasının ardından bunun; suç faaliyeti olabileceği üzerinde de durulduğunu yazdı.