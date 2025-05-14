(Kamalı Haber) – Lapta’da meydana gelen “şiddet tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma, itale-i lisan” suçlarından tutuklanan Behrouz Shahabı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Dinçsoy mahkemede olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Alsancak’ta Dumlupınar Sokak üzerindeki bir apartmanda sakin zanlının aynı yerde sakinler eşi ve kızını kendisiyle birlikte yaşamak istemedikleri gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile konu apartmanın merdivenlerinde onları kovalayıp, kendilerine hitaben “sizi öldüreceğim” deyip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra apartmandan dışarıya çıkan anne ve kızına hitaben ikametgahının penceresinden umumi bir yerden duyulabilecek şekilde yüksek sesle hakaret edip, İtale-i lisanda bulunduğunu söyledi. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının eşi ve kızı tarafından kendilerine teslim edilen video ve fotoğraflarda zanlının elinde bıçak olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, ayrıca çevre güvenlik kamerası görüntülerinde de zanlının bıçakla görüldüğünü söyledi. Olayın ardından tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, gerekli araştırmaların yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının yargılanabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.