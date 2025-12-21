İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tarihin en acı dönemeçlerinden “Kanlı Noel” saldırılarının yapıldığı 21 Aralık 1963'ün yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Oğuz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sırasında Rum terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını vurguladı; gazilere ise şükran duygularını ifade etti.

Bakan Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı, özgürlük ve varlık mücadelesi verdiği o zorlu yıllarda hiçbir baskıya boyun eğmemiş, uğradığı katliamlara rağmen direnişten vazgeçmemiştir. Halkımızın yaşadığı göçler, çektiği acılar ve verdiği kayıplar, tarihimizin en derin izleri arasında yer almakta; bugün sahip olduğumuz devlet bilincinin temelini oluşturmaktadır. Bizler bugün kendi topraklarımızda başımız dik, özgür ve bağımsız yaşayabiliyorsak, bunu canlarını fedadan sakınmayan kahraman Şehitlerimize ve Gazilerimize borçluyuz. Onlar, vatan sevgisinin ve bağımsızlığın değeri üzerine kanlarıyla destan yazmışlardır.”

Oğuz, mesajının sonunda birlik ve kararlılık vurgusu yaparak şöyle devam etti:

“Bizlere düşen görev; şehitlerimizin emanet ettiği bu vatanı sonsuza kadar yaşatmak, Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere gururla teslim etmektir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun.”