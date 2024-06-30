İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC polis teşkilatının 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Oğuz mesajında, polisin ülkenin güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Polis teşkilatının kuruluşundan bu yana ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına önemli katkılar sağladığını belirten Bakan Oğuz, polisimizin suçlarla mücadele, trafik güvenliği ve olaylara hızlı müdahale gibi alanlarda da başarılar elde edildiğini ifade etti.

Bakan Oğuz'un mesajında polis teşkilatının teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak sürekli kendini yenilediğine dikkat çektiği belirtildi. Bu sayede ülke genelindeki güvenlik standartlarının yükseltilmesine önemli katkı sağlandığı vurgulandı.

Polis teşkilatının fedakar çalışanlarına teşekkür eden Bakan Oğuz, onların gece gündüz demeden görevlerini yerine getirme azmi ve kararlılığının KKTC halkı için büyük bir güvence kaynağı olduğunu vurguladı.

Oğuz, “Ülke genelindeki güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polis teşkilatı, halkın güvenini kazanmış ve toplumun refahı için önemli bir güvence sağlamaktadır.” İfadelerini kullandı.