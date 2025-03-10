09.03.2025 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdu içerisinde, H.Y.(E-22), B.Ö.(E-23) ve S.Y.(E-21) bir taraf olup, koridor içerinde yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaptıkları gerekçesi ile tartıştıkları Ö.D.(E-20) ve S.K.(E-21) ile vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak sureti kavga ettikleri sırada H.Y.(E-22), S.K.(E-21)’nin yüzüne yumruk vurarak sol gözünde kanama ve burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.