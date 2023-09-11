Nijerya'nın Niger eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mokwa Bölgesi Başkanı Jibrim Muregi, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinin Jabba bölgesinden Kainji bölgesine gitmek üzere yola çıkan teknenin Mokwa Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Muregi, arama kurtarma çalışmalarında 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Muregi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Son olarak dün Adamawa eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin kötü hava şartları nedeniyle batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.