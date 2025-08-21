Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelinde uygulamaya konacak yapay zeka destekli yeni nesil trafik denetim kameraları “Trafidar” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan (KVKK) “uygulamanın yasalar çerçevesinde hukuka uygun olduğu” görüşünün geldiğini paylaştı.

Bakanlık açıklamasına göre, kamuoyunda bir süredir dile getirilen “özel hayatın gizliliğine müdahale” iddialarıyla ilgili olarak KVKK, hazırladığı resmi görüş yazısında uygulamanın yasalar çerçevesinde hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Bakanlık, özellikle sosyal medyada gündeme taşınan eleştiriler üzerine konuyu hukuki açıdan netleştirmek amacıyla KVKK’dan görüş talep etti.

KVKK’nın değerlendirmesinde, trafik denetim kameralarıyla elde edilen verilerin “89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası” ile “31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası” kapsamında işlendiği ve bu nedenle herhangi bir yasa ihlali söz konusu olmadığı belirtildi.

-Yalnızca trafik güvenliği için kullanılacak

Görüş yazısında, kameralar aracılığıyla kaydedilen verilerin yalnızca trafik güvenliğini sağlamak ve ihlalleri tespit etmek amacıyla kullanılabileceği ifade edildi. Elde edilen görüntü ve bilgilerin en fazla üç ay süreyle saklanacağı, bu sürenin sonunda silineceği ve verilerin yalnızca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şube Amirliği’nde görevli yetkili polis personeli tarafından işlenebileceği kaydedildi.

Ayrıca, yasa gereği tüm kamera noktalarında vatandaşların görebileceği şekilde bilgilendirme levhalarının bulunması zorunluluğu hatırlatıldı. KVKK, bu düzenlemeler sayesinde kişisel verilerin korunması bakımından gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını, dolayısıyla uygulamanın özel hayatın gizliliğine aykırı olmadığını vurguladı.

KVKK’nın görüşünde şu ifadeye yer verildi:

“Trafik denetim kameralarının trafik ihlallerini kayıt altına alması ve bu kayıtların Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi, kamu çıkarı ve trafik güvenliği amacıyla yapıldığından Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na aykırılık teşkil etmemektedir.”

-Kamu yararı öncelikli

KVKK ayrıca trafik denetim kameralarının kullanımının kamu yararı ve trafik güvenliği amacıyla yapıldığına dikkat çekerek, “Kamu düzeni, can ve mal güvenliği gibi üstün yararlar göz önünde bulundurulduğunda, bu uygulamanın özel hayatın gizliliğine müdahale teşkil etmediği” görüşünü paylaştı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Trafidar sistemi yasal zeminde kurulmuş olup hem trafik kazalarının önlenmesi hem de kamu güvenliği açısından hayati bir rol üstlenecektir. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip trafik denetim kameralarının yakın zamanda ülke genelinde aktif hale gelmesiyle birlikte trafik güvenliğinde önemli bir aşama kaydedilmesi hedefleniyor.