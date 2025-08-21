Dışişleri Bakanlığı, AB Sözcüsü’nün açıklamalarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, AB Sözcüsü’nün KKTC’de beş GKRY vatandaşıyla ilgili devam eden yargı sürecine dair yaptığı açıklamayı şiddetle kınadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB Sözcüsü’nün açıklamasının, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda süregelen taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sözcü’nün ifadelerinin KKTC devletine ve yargısına yönelik "yakışıksız ve haddini aşan" ifadeler olduğu kaydedilerek; Avrupa Birliği'ne, Rum tarafının propagandasına alet olmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

- “KKTC’de gerek vatandaşlar, gerekse yabancılar adil yargılanma haklarından eksiksiz bir biçimde yararlanmaktadır”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ilgili davaların Anayasa’nın teminat altına aldığı yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, “Demokratik bir hukuk devleti olan KKTC’de, gerek vatandaşlarımız gerekse sınırlarımız içerisinde yaşayan yabancılar eşit muamele görmekte ve adil yargılanma haklarından eksiksiz bir biçimde yararlanmaktadır.” denildi.

AB Sözcüsü’nün Kıbrıs’taki mülkiyet konusunu siyasete alet eden tarafın esasen Rum kesimi olduğu gerçeğini gözden kaçırmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu mevcutken, hukuki konuları bireysel davalar üzerinden siyasi araç haline getirenin Rum tarafı olduğuna dikkat çekildi.

- “AB Sözcüsü, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu cesaretlendiriyor”

"AB Sözcüsü’nün Kıbrıs konusu bağlamında güncelliğini ve geçerliliğini yitirmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve ile Kıbrıs’ta uygulanması mümkün olmayan Avrupa Birliği müktesebatına atıf yapmak suretiyle Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu cesaretlendirdiği" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu açıklamada Avrupa Birliği Sözcüsü, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın ancak adanın gerçekleri zemininde iki halk ve iki egemen eşit devlet arasında mümkün olabileceğini ısrarla göz ardı etmektedir.

Devletimize ve yargımıza yönelik yakışıksız ve haddini aşan ifadeleri bir kez daha şiddetle kınar, Avrupa Birliği’ni bu yanlı yaklaşımlara derhal son vererek, Rum tarafının propagandasına alet olmaktan vazgeçmeye davet ederiz.”