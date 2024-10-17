(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sahte para tedavüle sürme suçundan tutuklanan Nasibe Memedova bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Nasibe Memedova’nın 2 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda alışveriş yapıp, ödeme olarak sahte 2 bin dolar verdiğini söyledi. Polis, 3 Ekim tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 bin doları Jamal Jokayev’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Jokayev’in 2 gün önce teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, ayrıca Memedova’nın önceden veznedar olarak çalışmakta olduğu Hamitköy’de faaliyet gösteren döviz bürosuna döviz bozdurmak için gelen 6 kişiden ayrı şahıstan 60 bin TL, 750 Euro ve bin 900 Dolar parayı alıp, iş yerinde para olmadığını gerekçe göstererek daha sonra ödeme yapacağını söyleyip konu paraları sahtekarlıkla temin ettiğine dair şikayet aldıklarını söyledi. Polis, zanlı hakkında sahtekarlıkla para temini suçundan da soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.