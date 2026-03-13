NASA, 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahatini şubatın ilk haftasında yapmayı planlıyordu, ancak fırlatma öncesi testte sıvı hidrojen sızıntısı tespit edilmiş ve bazı teknik aksaklıklar çıkmıştı.

Şubat için planlanan fırlatma takvimi iptal edilerek görev marta ertelenmişti.

Daha sonra hidrojen sızıntısı sorununu çözen mühendisler, bu kez de roketin helyum sisteminde arıza tespit etmiş böylece mart takvimi de iptal edilmişti.

Guardian’ın haberine göre NASA’da üst düzey bir yetkili olan Lori Glaze, bugünkü basın toplantısında “1 Nisan gibi erken bir tarihte fırlatma planımız yolunda gidiyor ve çalışmalarımızı bu tarihe göre sürdürüyoruz” dedi.

Glaze’in açıklamasına göre olası ilk fırlatma zamanı 1 Nisan Çarşamba Türkiye saatiyle 01:24.

Ayrıca sonraki günlerde de birkaç alternatif fırlatma zamanının bulunduğu belirtildi.

1972’den beri Ay’a gidecek ilk insanlar şunlar:

Reid Wiseman (NASA)

Victor Glover (NASA)

Christina Koch (NASA)

Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)

Şimdilik Ay’a gidilecek ama inilmeyecek

Artemis II görevinde Ay’a inilmeyecek. Bu görevin amacı, bir sonraki Artemis III görevi kapsamında astronotların Ay’a inişi için zemin hazırlamak.

NASA, Artemis III’ü en erken 2027’de fırlatacağını söylüyor. Uzmanlara göreyse olası en erken tarih 2028.

Aracın tipine karar verilmediği gibi ABD merkezli Axiom şirketinin ürettiği yeni uzay kıyafetleri de henüz hazır değil.

Bu görevden sonraysa Ay’da sürekli bir insan varlığı sağlamak için Artemis IV ve V, Ay’ın yörüngesinde dönecek küçük bir uzay istasyonu olan Gateway’i inşa edecek.

En son ne zaman insanla Ay’a gidildi?

İnsanlı son Ay görevi, Aralık 1972’de Ay’a inen ve aynı ayın sonunda Dünya’ya dönen Apollo 17 olmuştu.

Toplam 24 astronot Ay’a seyahat etti ve bunların 12’si Apollo programı sırasında Ay’da yürüdü.