Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Şaoşing şehrinde yapımı tamamlanan fabrika parça üretimi, montaj ve test ünitelerini tek çatı altında topluyor.

Sıvı yakıt tankları ve tesisatları, ara aşama yapıları, borular, vanalar ve diğer parçaların üretildiği bantlarla kendine yeten bir tedarik zinciri oluşturması hedeflenen fabrikanın, 3 ila 5 yıl içinde yılda 12 roket üretebilecek kapasiteye ulaşacağı öngörülüyor.

Fabrikanın kurulması, roket sanayinde teknolojik yeterliliği geliştirmeye yönelik tekil üretimden seri üretime geçişi sağlaması bakımından Çin'in ticari uzay sektörü için önemli bir adım olarak görülüyor.

Fabrikada üretilecek roketlerin alçak, orta ve yüksek yer yörüngelerine büyük çaplı takım uydu ağlarının konuşlandırılması için kullanılması amaçlanıyor.

"GÜÇLÜ ROKET"

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-2 roketi, sıvı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 12 ton ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 7,8 ton yük taşıyabiliyor.

53 metre uzunluğunda ve 3,35 metre genişliğinde, sıvı yakıtla çalışan 2 aşamadan oluşan Licien-2 roketiyle ilk fırlatış, 30 Mart'ta yapılmıştı.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica" olarak da anılan Licien roketleri, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Roketin katı yakıtla çalışan ilk versiyonu Licien-1, 2022-2026 döneminde 12 fırlatışta toplam 92 uyduyu uzaya taşıdı.

Licien roketlerinin gelecekte tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.