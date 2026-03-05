Yeni bir araştırmaya göre Güneş, daha önce tam olarak anlayamadığımız şekillerde küçük değişikliklere uğruyor.

40 yılı aşkın süre boyunca Güneş'ten alınan verileri inceleyen gökbilimciler, iç yapısının döngüleri arasında küçük değişimler yaşadığını buldu.

Güneş, 11 yılda bir yoğun bir maksimumdan daha sakin bir minimuma doğru bir döngü yaşıyor. Bu sakin dönemlerde güneş lekeleri daha az, manyetik alanlar daha zayıf ve yüzey daha düzgün hale geliyor.

Ancak bu farklı minimum dönemlerini karşılaştıran bilim insanları, Güneş'in aslında her seferinde biraz farklı davrandığını buldu. Güneş'in aktivitesindeki küçük farklılıkların bile iç yapısında önemli değişimlere yol açtığını tespit ettiler.

Araştırmada, gökbilimciler Güneş'in içinde hapsolmuş ses dalgaları tarafından üretilen küçük titreşimleri inceledi. Bu titreşimler, yüzeyde neler olup bittiğini anlamakta kullanılabiliyor.

Gökbilimciler, Güneş'in içindeki helyum iki kez iyonlaştığında ses dalgalarında oluşan belirli bir "aksaklığı" ve ses hızındaki değişiklikleri arıyordu.

4 farklı döngüyü incelediler ve bunların en sakin olanı sırasında (2008 ve 2009'daki 23. ve 24. döngüler arasında) Güneş'in içindeki koşulların belirgin şekilde farklı olduğunu buldular.

Helyum "aksamasının" diğer üç döneme göre daha büyük olduğunu, Güneş'in daha yüksek ses hızına ve daha düşük manyetik alanlara sahip olduğunu tespit ettiler.

Birmingham Üniversitesi'nden Bill Chaplin, "İlk kez, Güneş'in iç yapısının bir döngü minimumundan diğerine nasıl değiştiğini açıkça ölçebildik" dedi.

Güneş'in dış katmanları faaliyet döngüleri boyunca küçük değişimler yaşıyor ve derin sakin minimumların ölçülebilir bir iç iz bırakabileceğini bulduk.

Bilim insanları, araştırmanın Güneş'i ve Güneş hava olaylarına katkısını daha iyi anlamada faydalı olmasını umuyor. Bu, Dünya'da felaketlere yol açabilecek, elektrik şebekesiyle iletişim sistemlerini çökertebilecek ve uydulara zarar verebilecek enerji patlamalarına yol açabiliyor.

Yale Üniversitesi'nden Sarbani Basu, "Güneş'in bu sakin dönemlerde yüzeyinin altında nasıl davrandığını ortaya çıkarmak önemli çünkü bu davranış, takip eden döngülerde aktivite seviyelerinin nasıl oluştuğu üzerinde güçlü bir etkiye sahip" dedi.

Çalışma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı akademik dergide yayımlanan "The seismic diversity of four successive solar cycle minima as observed by the Birmingham Solar-Oscillations Network (BiSON)" (Birmingham Güneş Salınımları Ağı (BiSON) tarafından gözlemlenen 4 ardışık Güneş döngüsü minimumunun sismik çeşitliliği) başlıklı yeni makalede yer alıyor.