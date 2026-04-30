Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) 2006’da belirlediği gezegen tanımında, bir gezegenin kendi yörüngesindeki ‘en güçlü kütle çekimi etkisine sahip gök cismi’ olması gerektiği belirtilmişti.

Kıstasa göre, gaz gezegeni Neptün ile Kuiper Kuşağı’ndaki bazı asteroidlerle aynı yörüngeyi paylaşan Plüton’un gezegen sayılamayacağına karar verilmişti.

O tarihten beri Plüton ‘cüce gezegen’ sayılıyor.

Space’in haberine göre NASA başkanı ABD Senatosu bütçe komitesine istedikleri bütçeyle ilgili bilgi verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Jerry Moran’ın Plüton hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Isaacman “Senatör ben ‘Plüton’u yeniden gezegen yapalım’ diyenlerden yanayım” dedi. NASA başkanı bilim camiasında bu konuyu yeniden gündeme getirmek için hazırlanan makaleleri olduğunu da belirtti.

NASA ve başkanının görüşü ne olursa olsun gezegen statülerini belirleyen kurum IAU. Dolayısıyla Isaacman’in çıkışı tartışmaları alevlendirse de nihai sonuç anlamına gelmiyor.

Fotoğraf: NASA (14 Temmuz 2017 Yeni Ufuklar görevi)

Varlığı ilk kez 1915’te Percival Lowell tarafından öngörülen Plüton’u 1930’da Clyde Tombaugh belirledi.

76 yıl boyunca Güneş Sistemi’nin dokuzuncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, 2006’da ‘cüce gezegen’ düşürüldü.