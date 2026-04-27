Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Antarktika Bilim Üssü konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Çevresel etki değerlendirme çalışmaları başarılı şekilde gerçekleştirildi. Şimdi inşallah önümüzdeki dönemde bu üssü inşa edeceğiz." dedi.

Kacır, Şili'nin Ankara Büyükelçiliğince, Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'nın 48. yıl dönümü vesilesiyle açılan "Sinerjiyi Açığa Çıkarmak: Antarktika'ya Uzanan Ortak Bir Yolculuk" fotoğraf sergisinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, Şili'nin Türkiye'nin kutup araştırmaları konusunda en güçlü işbirliği yaptığı ülkelerden olduğunu söyledi.

Coğrafi konumu itibarıyla Antarktika seferlerinde araştırmacıları önce Şili'ye yolcu ettiklerini belirten Kacır, "Onlar, Şili'den Antarktika'ya geçiş yapıyorlar. Aynı zamanda Şili'nin Antarktika'da araştırma üsleri bulunan bir ülke, araştırmacılarımız bu araştırma üslerinden de yararlanmaktalar. Aynı şekilde Şili'nin araştırmacıları da bizim hem Antarktika'ya hem Arktik'e yönelik bilim seferlerimize katılıyorlar. Böylelikle iki ülkenin bilim insanlarının ortaklaşa çalışmalar yapması mümkün hale geliyor." diye konuştu.

Kacır, bugün bütün bu ortak yolculuğun resmedildiği, Antarktika'da yapılan çalışmalara ait fotoğrafların sergilendiği çok güzel bir sergide bulunduklarını dile getirerek, organizasyon için Şili'nin Ankara Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Antarktika ve Arktik'e yönelik çalışmalarının stratejik değer taşıdığının altını çizen Kacır, bilim diplomasisi alanında da bu başlıkların çok kıymetli olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda küresel varlığını yıldan yıla güçlendirdiğini söyledi.

Danışman üyelik başvurusu yapıldı

Bu yıl 10. Antarktika Bilim Seferi'ni tamamladıklarını ve 5 kez de Arktik Bilim Seferi gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, tüm bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda hayata geçirildiğini vurguladı.

Kacır, bu çalışmalarla bir yandan bilimsel derinliklerini de daha ileri bir düzeye taşıdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Antarktika ve Arktik aslında dünyanın laboratuvarı niteliğinde coğrafyalar. Dünyada başka bölgelerde bulunmayan iklim koşulları ve yaşam koşullarının bulunduğu coğrafyalar. Dolayısıyla bilim insanlarımız iklim değişikliğinden tıbba çok farklı alanlarda bu bölgelerde araştırmalar yürütme imkanına sahip oluyorlar. Hedefimiz, bunları kalıcı kılacak bir Türk Antarktika Bilim Üssü'nü inşa etmek. İnşallah 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi amaçlarımız kapsamında bu projeyi de hayata geçireceğiz. Bu üssün tüm hazırlıklarını tamamladık. Çevresel etki değerlendirme çalışmaları başarılı şekilde gerçekleştirildi. Şimdi inşallah önümüzdeki dönemde bu üssü inşa edeceğiz. Yine bizim için önemli bir diplomatik adım da Antarktika Antlaşmalar Konseyi'nde danışman ülke statüsü kazanmak. Bu konseyin halihazırda 29 danışman olmayan üyesi var. Biz bütün bilimsel çalışmalarımızla ve uluslararası bilim literatürüne sunduğumuz katkılarla, Antarktika Antlaşmalar Konseyi'nde danışman üye olma konusunda ciddi bir hazırlığı tamamladık ve bu yıl itibarıyla başvurumuzu yaptık. Mayıs ayı sonunda bunun kararı verilecek."

Araştırmalar yıldan yıla güçlenecek

Bütün üye ülkelerle iyi bir iletişim içerisinde bulunduklarına işaret eden Kacır, Türkiye'nin bulunduğu her masada barışın, istikrarın, ortaklaşa insanlık yararına yürütülen çalışmaların en güçlü hamisi ve destekçisi olmaya devam ettiğini söyledi.

Kacır, son dönemde Türkiye'nin küresel diplomaside elde ettiği kazanımların bütün dünyanın takdirini topladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki bilim insanlarımızın gelecekte yürütecekleri çalışmalar, belki bütün kıymeti 50 yıl, 100 yıl sonrasında gelecek nesiller tarafından çok daha ileri düzeyde takdir edilecek, kutup araştırması çalışmaları bütün bu adımlarla yıldan yıla güçlenmeye devam edecek. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle TÜBİTAK eliyle bu çalışmaları güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Bizim halihazırda çok sayıda ülkeyle ortak yürüttüğümüz çalışmalar var. Pek çok ülkenin bilim insanlarını kendi bilim seferlerimizde ağırlıyoruz. Aynı zamanda aslında Türk bilim insanları da onlarca yıl öncesinde ilk araştırmaları başka ülkelerin seferlerine katılarak başlatmışlardı. Ama tabii, özellikle 2017'den bu yana artık Türkiye kendi bilim seferlerini icra ederek çok daha güçlü bir varlık gösterdi. Bu araştırmalardan şimdiye kadar çok nitelikli sonuçlar da çıktı. İki yüzden fazla yayın, bilimsel yayın bu araştırmalar vesilesiyle dünya literatürüne aslında kazandırılmış oldu. Bilim insanlarımız çok farklı bir deneyimler elde ettiler. Biz önümüzdeki dönemde uluslararası işbirliklerimizi de yıldan yıla güçlendirmeye devam edeceğiz."