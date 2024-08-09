NAHİT ÖNCÜ'YE KUZEY MESARYA'DAN TAM DESTEK GELDİ

Ergün Yahat

UBP'de 18 Ağustos günü gerçekleşecek olan Gazimağusa ilçe başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan şimdiki başkan Nahit Öncüye Gazimağusa Maraş bölgesi ve Gazimağusa merkezden sonra bugün Serdarlı Geçitkale Belediye başkanı Halil Kasım'dan geldi.

Bugün kuzey meserya bölgesinde partililer ile bir araya gelen UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle UBP Gazimağusa milletvekili Sunat Atun üyeler ile birlikte Nahit Öncü'ye tam destek istediler..