Müşterek bahis düzenlemesine ilişkin koşullar dün Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2025 yılında müşterek bahis düzenleme izni alacak şirketler, 400 bin euro değerinde teminat mektubu sunmak zorunda olacak. Ayrıca, 10 bahis evi için lisans bedeli olarak 1 milyon 100 bin euro ödeme yapılması gerekecek. Şirketler, 10 bahis evi sınırını aşamayacak ancak daha az sayıda bahis evi açabilecek. İnternet üzerinden bahis hizmeti sunmak isteyen şirketler ise 700 bin euro ödeyerek yedi alan adı üzerinden hizmet verebilecek. Alan adları aynı sunucuda yer alacak.

Müşterek bahis lisansı, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ve lisans sahipleri, bahis evlerini yalnızca sabah 10.00 ile gece 24.00 saatleri arasında işletebilecek. Lisans hakkı, başka bir şirkete devredilemeyecek veya kiralanamayacak, ancak aynı şirketin diğer şubelerinde kullanılabilecek.

Bahis evleri, eğitim ve ibadet yerlerinden en az 100 metre uzaklıkta ve Şehir Planlama Dairesi’nin belirlediği yasalara uygun alanlarda kurulacak. Spor müsabakalarına yönelik bahisler yapılabilecek, ancak global at yarışı veya köpek yarışları gibi bahisler kesinlikle yasak olacak. Bahis evlerine yalnızca 21 yaş üstü kişiler girebilecek ve bahis oynayabilecek.

Kazanılan kuponların karşılıkları en geç 24 saat içinde ödenmek zorunda olacak. Ödeme yapılmaması durumunda, tutar teminat mektubundan tahsil edilecek ve şirketin lisansı bir ay süreyle askıya alınacak. Tek bir kuponda azami ödeme miktarı 15 bin euro olarak belirlendi.

Lisans sahipleri, vergi borcu ve sosyal güvenlik ödemelerini düzenli olarak yapacaklarını belgelemekle yükümlü olacak. Yetkili merciler tarafından yasa ve tüzüklere aykırı eylemlerin tespiti halinde, lisans tek taraflı olarak iptal edilebilecek. Lisansı iptal edilen şirketler, herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.