“Hayalet Zırhı Operasyonu” kapsamında tasarrufunda tabanca, tabancaya ait şarjör ve canlı mermi bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 10.40 sıralarında, Demirhan'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, O.G.(E-32)'nin tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca ile tabancaya ait iki adet şarjör ve 7.65 mm çapında 7 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. O.G., tutuklandı.

- Girne Turizm Limanında kuru sıkı tabanca tespit edildi

Dün saat 07.30 sıralarında, Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yapan E.Ç.(E-21)’ye ait eşyalar içerisinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında toplu gaz tabancası (kuru sıkı), 2 adet 9 mm çapında, 2 adet de 5,57 mm çapında canlı mermi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.