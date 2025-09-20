Esentepe’de ani ölüm…

Esentepe’de dün 16.45 sıralarında sakin Dernnis Wiliam Borrell (E-79), evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasında, görevli doktorun yaptığı dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm sebebinin otopsiyle netlik kazanacağı belirtildi.

-Lefkoşa’da hastane veznedarı 100 Bin TL’yi zimmetine geçirdi

Eylül ayında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel bir hastanede veznedar olarak görev yapan K.Ö’nün (E-39), bir hastadan tahsil ettiği 100 bin TL’yi şirket hesabına aktarmayıp tasarrufuna geçirdiği bildirildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda şahsın tutuklandığı açıklandı.

-Girne’de eğlence yerlerine denetim…

Girne’de yapılan asayiş denetimlerinde, dün gece bir iş yerinin içki satış ruhsatı olmadan alkollü içki sattığı, bir diğerinin ise saat 01.00 olan kapanış saatine uymadığı tespit edildi.

İşletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Ülkede kaçak olarak bulunan 1 kişi tutuklandı…

KKTC genelinde yapılan polis denetimlerinde, ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da kavga ve maddi hasar; 3 tutuklu…

Gazimağusa’da dün 15.30 sıralarında Bozüyük Sokak’ta yaşanan tartışma sonucu H.A (E-34), M.T (E-40) ve T.Y.A (E-24) kavga etti.

Kavga sırasında bir restoranın camı ve park halindeki bir aracın farını zarar gördüğü belirtilirken, üç şahsın da tutuklandığı kaydedildi.

-Paşaköy’de yakılan izinsiz ateş, 30 rulo buğday balyasının yanmasına sebep oldu

Paşaköy Ağıllar Bölgesi’nde önceki sabah 08.00 sıralarında M.A’nın (E-53), kuru otları izinsiz ve tedbirsiz şekilde yakması sonucu çıkan yangın, başka bir şahsa ait ağıla sıçradı.

Yangında 30 buğday balyası yanarken M.A hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa-Gazimağusa yolunda araç yangını...

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde dün 18.20’de NE 206 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangında aracın elektrik tesisatı, plastik aksamları, ön makine kapağı ve farları yanarak zarar gördü; ön cam ise ısıdan patladı.

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.