(Kmalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen mustahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Kemal Özkural mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Amirliği'nde görev yapan polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşada özel bir hastanede veznedar olarak görev yapmakta olan Lefkoşa'da sakin zanlının bir hastanın ameliyat ücreti olan 140.000 Türk lirasının 100.000 Türk liralık kısmını kredi kartı ile tahsil aldığını şirket direktörüne bildirmiş olmasına rağmen konu direktör tarafından hastaneye ait pos cihazları üzerinde yapılan kontrol neticesinde bu meblağın şirket hesabına geçmediğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını,zanlının 19 eylülde tutuklandığını, yapılan soruşturmada parayı nakit olarak alıp kendisinin tasarrufuna geçirtmek suretiyle Müstahdem Tarafından Sirkat suçunu işlediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının yapılan ilk sorgusunda "Ben 2,5 - 3 yıldır ödenen miktarları nakit olarak alırım ve kredi kartından çekmiş gibi gösteririm. Ve bu parayı kendim alırım." dediğini aktardı. Polis, alınacak ifadeler,incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.