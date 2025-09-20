Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Bölge Polis Müdürlüklerinin dün akşam 22.00-02.00 saatleri arasında yürüttüğü denetimlerde, toplam 7 kişi tutuklanırken, 89 araç trafikten men edildi.

- Lefkoşa’da trafik denetimlerinde 1524 sürücü kontrol edildi, 310’u rapor edildi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki denetimlerde gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik kontrollerinde ise 1524 sürücü kontrol edildi, 310 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 3 araç trafikten men edildi.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“174’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı seyir halinde cep telefonu kullanmak , 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i elektrikli scooter kullanmak ve 93’ü diğer trafik suçları”

- Gazimağusa’da trafik denetimlerinde 977 sürücü kontrol edildi, 292’si rapor edildi

Gazimağusa’da yapılan asayiş denetimlerinde, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından 977 araç sürücüsü kontrol edildi; 292 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı. 3 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“58’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 50’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü muayenesiz araç kullanmak ve 121’i diğer trafik suçları”

- Girne’de 30 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Bir iş yerinin kapama saatlerine riayet etmediği, bir iş yerinin ise geçerli alkollü içki ruhsatı olmadığı halde satış yaptığı tespit edildi. İşletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde toplam 1310 sürücü kontrol edilirken, 215 sürücü 223 trafik suçundan rapor edildi. 30 araç trafikten men edilirken ve 2 sürücü de tutuklandı.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

"61’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 1’i cam filmi kurallarına uymamak ve 108’i diğer trafik suçları”

- Güzelyurt’ta 550 sürücü kontrol edildi, 94 sürücüye yasal işlem

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin kontrol ettiği 550 araç sürücüsünden 94’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“48’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 36’ diğer trafik suçları”

- İskele’de toplam 4 kişi tutuklandı

İskele’deki asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler edildi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi ve tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 1430 sürücüden 260’ı çeşitli trafik suçları nedeniyle rapor edildi. 53 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“111’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, 6’sı kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 1’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 59’u diğer trafik suçları”