İskele’de dün akşam 20.30 sıralarında yapılan asayiş ve trafik denetimi sırasında Bahçeler Yol Kavşağı üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulundu.

Polis açıklamasına göre, H.B. (E-41)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı. Araçta yolcu olarak bulunan ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan F.A.K (K-22) de tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.