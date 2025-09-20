Bir İş İnsanını Öldürmek İçin Adaya Gelen Tetikçi Tutuklandı
Bir İş İnsanını Öldürmek İçin Adaya Gelen Tetikçi Tutuklandı
İskele’de dün akşam 20.30 sıralarında yapılan asayiş ve trafik denetimi sırasında Bahçeler Yol Kavşağı üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulundu.

Polis açıklamasına göre, H.B. (E-41)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı. Araçta yolcu olarak bulunan ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan F.A.K (K-22) de tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.