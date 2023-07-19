Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan aracına gizlediği biri çocuk üç mülteciyi KKTC’ye geçirip, Girne Turizm Limanı’ndan bir tır şoförünün yardımıyla çıkış yapmalarına yardım ettiği tespit edilen zanlı Perihan Alioğlu tutuklandı. Zanlı mahkemeye çıkarılarak aleyhinde tutukluluk süresi temin edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlı Perihan Alioğlu’nun İnsan Kaçakçılığı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis zanlı Alioğlu’nun Güney Kıbrıs sakin zanlılar T.A., A.D., J.M.A.S.’nin 14 Temmuz 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Larnaka bölgesinden zanlı Perihan Alioğlu'nun kullandığı NV 960 plakalı araca Larnaka bölgesinden binip, aracı içerisinde saklanmak suretiyle Beyarmudu batı barikatına ait sınır kapısından geçip 1.derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini belirtti. Polis mültecilerin ayni gün zanlı Alioğlu'nun aracılığı ile 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettikten sonra Girne Turizm Limanı bölgesine birlikte araç içerisinde geldikten sonra bir otelin civarında indiklerini kaydetti. Polis, akabinde 3 mültecinin Girne Turizm Limanı’ndan yapılan tüm soruşturmaya rağmen tespit edilemeyen bir tır şoförünün yardımı ile kullanımında bulunan tır içerisinde saklanmak suretiyle Via Mare isimli gemiye binip, KKTC'den kanunsuz bir şekilde çıkış yaptıklarını anlattı. Polis mültecilerin Türkiye’de tespit edilerek tutuklanarak iade edildiklerini ve 15 Temmuz 2023 tarihinden beridir tutuklu olarak bulunmakta olup yapılan geniş çaplı soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucunda meselede bağlantısı olduğu tespit edilen meseleye methaldar olan Perihan Alioğlu’nun, 18.07.2023 tarihinde Girne Adli Şube ekibi tarafından düzenlenen bir operasyonda NV 960 plakalı aracı ile Girne bölgesinde seyir halinde olduğu bir esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydetti. Polis zanlı Perihan Alioğlu'nun huzurunda NV 960 plakalı aracı içerisinde yapılan aramada ise zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinde bahsettikleri saklanmak amacı ile kullanılan 2 adet siyah renk örtünün tespit edilmiş ve söz konusu araç ile birlikte emare olarak alındığına mahkemeye aktardı. Polis akabinde tutuklanan zanlı Perihan Alioğlu’nun aleyhinde yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve iki kişinin arandığını belirtip, zanlı aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, üç mültecinin ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı Perihan Alioğlu’nun ise soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.