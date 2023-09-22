Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın oto parkında ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın babası Abdulkerim Avcı bugün yeniden mahkemeye çıkarılırken, annesi Hülgan Avcı ve kardeşi H.S.A serbest bırakıldı.

Şüpheli ölüm soruşturması kapsamında tutuklanan zanlı hakkındaki olgular aktarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Feyyaz İneci, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı. Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, Abdulkerim Avcı’nın soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada olayın meydana geldiği apartmanın giriş kısmında ve damda kan izleri tespit edildiğini belirtti. Polis, Muhammed Avcı’nın yatak odasında ise içerisinde uyuşturucu bulunan sarma sigara bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının açık ifadesinde çelişkiler olduğunu, bu çelişkilerin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. Polis, olay yerinden alınan DNA örnekleri ile zanlıdan alınan örneklerin karşılaştırılacağını dile getirdi. Polis, 35 ifade aldıklarını, Muhammed Avcı’dan uyuşturucu analizi için kan örnekleri alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.