(Kamalı Haber)-Girne'de meydana gelen Uyuşturucu Madde Hint Keneviri Alma ve Tasarruf suçlarından tutuklanan Nijeryali zanlı Chukwuebuka Macsunny EHINNE mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mert gurtuna mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 09.05.2025 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Gırne'de sakın zanlının ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme şubesi tarafından mahkeme emri ile gerçekleştirilen aramada, yatak odası içerisinde komodin çekmecesi içerisinde 4 adet folyo kağıdına sarılı yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet içerisinde tütünle karışık hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti

Polis memuru, zanlının ifade verdiğini belirterek, uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğine dair araştırma yapılacağını belirtti.

Polis, aranan şahıs olduğunu ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini ifade ederek 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seren Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.