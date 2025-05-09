KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

08.05.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından E.O.E.(E-28) ve C.H.U.(E-25)’nun kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet hap ve LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet pul bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.İ.N.(E) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

04.01.2025 tarihinde, Boğazköy’de bir ikametgahın yatak odasında bulunan dolap içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, konu ikametgahta temizlik yapmak için bulunun M.B.(K-26)’nin meselede zanlı olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs benzer suçtan dolayı Poliste tutuklu olarak bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK (GELİŞME)-HIRSIZLIK MAL KABULÜ

05.05.2025 tarihinde, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir butiğin önünde park halinde bulunan bir aracın bağajında muhafaza edilen çanta ile birlikte içerisinde bulunan toplam 4.600 TL nakit para, muhtelif ziynet eşyaları, kredi kartı, kimlik kartı ve cep telefonu, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmış ve gerçekleştirilen “Güvenli Sokaklar 2” operasyonu kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.G.(E), A.Y.(E) ve B.G.Y.(E) tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu araç içerisinden çalınan bir adet yarım altının, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu tarafından hırsızlık olduğu bilindiği halde, piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilmiştir. Bahse konu kuyumcu dükkanının işletmecisi F.S.(E-48) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

08.05.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

1. 08/05/2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Alayköy Cami’si önünde park halinde bulunan EN 231 plakalı araçta, muhtemelen göğüs kısmında bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın Alayköy İlkokulu Öğretmenleri tarafından, yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürülmüş olup, İtfaiye Ekipleri ise soğutma yapmıştır. Yangın sonucu, aracın iç döşemesi, plastik aksamları, ön cam ve arka camları ile makine bölümünde bulunan akü ve plastik aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.





2. 08.05.2025 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde Mevlevi mevkiinde, Nevzat KAYMAKAMOĞLU yönetimindeki TMD 296 plakalı otobüste, muhtemelen aracın makine bölümünden sızan mazotun sıcak egzoza temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracaın motor bölümünde bulunan enjektörler, mazot hortumları, manifoltu, plastik aksamları, hava filtresi ile ön göğsü, koltukları ve tavan döşemesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.