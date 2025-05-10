(Kamalı Haber)- Lapta'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Sabri keskin mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mümin Malaoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 09.05.2025 tarihinde saat 10:10 raddelerinde, Alsancak'da Bestmar Marketin park yeri içerisinde Alsancak’da sakin zanlının bahse konu markete ait park yeri içerisinde ön camı açık bir vaziyette park halinde bulunan Karaoğlanoğlu’nda sakin Oluwasegun Emmanuel Olusola'un yönetiminde bulunan VH 790 plakalı aracın içerisinde muhafaza etmiş olduğu 11,200 Türk Lirası nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seren Bensen, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.