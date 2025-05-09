(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mayesi Begenova yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evde çelik kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro, 3 bin dolar ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin Tl’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini söyledi. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, nakit paraların henüz bulunamadığını kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise 6 yıldır KKTC’de olduğunu, ilk kez böyle bir hata yaptığını, herkesten özür dilediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.