(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık mal kabulü suçundan tutuklanan kuyumcu Ferdi Sevinç, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Duran Dal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Gönyeli’de 5 Mayıs 2025 tarihinde yaşları 16 ile 23 arasında değişen 3 erkek zanlının çaldıkları 14 bin TL değerindeki yarım altını 6 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa’da Ferdi Sevinç’in işletmeciliğini yaptığı kuyumcuya sattıklarını söyledi. Polis, zanlı Sevinç’in 14 bin TL değerindeki altını gerçek değerinden düşük olan 6 bin 700 TL’ye alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini açıkladı. Polis, zanlı Sevinç’in 8 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde hırsızlık mal suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.