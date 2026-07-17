Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan A.O.J. ve M.J. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Ekipleri Adrese Operasyon Düzenledi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından alınan bilgide Küçük Kaymaklı’da yaşayan zanlıların uyuşturucu tasarruf edip sattıklarına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini, zanlı M.J.'nin evde tespit edildiğini kaydetti.

25 Gram Uyuşturucu ve Aparatlar Ele Geçirildi

Polis, M.J.'yi huzurunda evde yapılan aramada A.O.J.'nin yatak odasında 25 gram hintkeneviri türü madde, üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan makas, çakmak ve naylon parçası bulunduğunu kaydetti. Polis, arama esnasında A.O.J.'nin eve geldiğini ve her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını aktardı.

Suçunu İtiraf Etti

Polis, A.O.J.'nin suçunu itiraf ettiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz’da adını bilmediği Sudanlı bir şahıstan 240 euroya aldığını, bir kısmını içtiğini söylediğini açıkladı.

Soruşturma Sürüyor

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasının sağlandığı naylon parçasının, makasın ve çakmağın PGM Parmak İzleri Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme 7 Gün Tutukluluk Kararı Verdi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.