Rum Meclisi’nin, dün onayladığı yasa tasarının ardından, devlet yardımıyla kendileri tarafından inşa edilen yerleşim yerlerinde yaşayan ve 1974’ten önce ölenlerin mirasçılarına “tapu” verilebileceği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Kira Belgesiyle Yerleşim Birimlerine Koçan” başlıklı haberinde devlet yardımıyla kendileri tarafından inşa edilen yerleşim birimlerinde yaşayanların ve 1974 yılından sonra ölenlerin mirasçılarına tapu verilmesini öngören yasa tasarısının meclis tarafından onaylandığını yazdı.

Gazete ilgili haberinde ayrıca yarı yarıya devlet arazisinde ya da yarı yarıya Kıbrıs Türk topraklarında yaşayan kira belgesi sahibi mirasçıların da koçan alabileceğini yazdı.

İlgili meclis komitesinde konu tartışılırken Rum İçişleri Bakanlığı yetkilisinin “ister yarı yarıya devlet arazisinde, isterse yarı yarıya Kıbrıs Türk arazisinde yaşamını sürdüren mirasçıların haklarını düzenlenmesinden” bahsettiğini anımsatan gazete, aynı yetkilinin “devlet yardımıyla kendileri tarafından inşa edilen yerleşim birimlerinde yaşayanların ve 1974 sonrasında hayatını kaybedenlerin mirasçılarının da tapu alabileceğinden” söz ettiğini belirtti.

Habere göre aynı yetkili, 1980 yılında inşa edilen ve devlet arazisinde bulunan münferit evlerde oturanların ise kullanım izni alacağını ifade etti.