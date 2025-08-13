Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde başarı ve rekorlara imza attı.

Sporcuların elde ettiği sonuçlar şöyle:

“Akman Tüzünkan: 50 m Serbest: 00:26.03 – Türkiye 5’incisi – KKTC rekoru; 50 m Sırtüstü: 00:30.30 – Türkiye 6’ncısı

Boran Bora: 50 m Serbest: 00:24.83; 100 m Serbest: 00:55.21; 50 m Kelebek: 00:27.61; 100 m Kelebek: 01:01.22 – TYF baraj dereceleri

Özkan Mazhar: 200 m Karışık: 02:30.05 – KKTC rekoru

Barkan Cem Aykut: 200 m Kurbağalama: 02:33.00 – KKTC rekoru; 100 m Kurbağalama: 01:09.05 – KKTC rekoru

Özgül Çetin: 50 m Kelebek: 00:30.31 – KKTC rekoru; 100 m Kelebek: 01:06.49 – KKTC rekoru

Demir Kıralp: 100 m Sırtüstü: 01:03.36 – TYF baraj derecesi; 50 m Sırtüstü: 00:29.44; 200 m Sırtüstü: 02:22.60 – kişisel en iyi derece

Derin Mavi Turan: 50 m Sırtüstü: 00:34.65; 100 m Sırtüstü: 01:13.84 – TYF baraj dereceleri”

-Bayrak Takımı rekor kırdı

Demir Kıralp, Barkan Cem Aykut, Boran Bora ve Akman Tüzünkan’dan oluşan 4x50 m Karışık Bayrak Takımı ise, 01:53.34’lük derecesiyle KKTC uzun kulvar rekorunu kırarak bu kategoride bugüne kadar elde edilen en hızlı zamanı kaydetti.

- Abitoğlu'ndan teşekkür mesajı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, İstanbul’da düzenlenen Türkiye şampiyonada kırılan rekorlar, kazanılan madalyalar ve elde edilen derecelerin Kuzey Kıbrıs yüzme tarihinde "unutulmaz bir dönüm noktası olduğunu" söyledi.

“Bu sonuçlar, doğru planlama, bilimsel antrenman yöntemleri ve kararlı bir ekip çalışmasıyla Kuzey Kıbrıs yüzme sporunun her geçen yıl daha da ilerleyeceğini gösteriyor” diyen Abitoğlu, hedeflerinin sporcuları uluslararası organizasyonlarda daha geniş kadrolarla temsil ederek ülkeye yeni madalyalar kazandırmak olduğunu belirtti.

Abitoğlu, sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederken, emeği geçen antrenörlere, kulüplere ve ailelere teşekkür etti.