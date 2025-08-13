Kuzey Kıbrıs Yüzme Milli Takımı, 5–9 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Sportive Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’na katıldı.