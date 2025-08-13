ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

11.08.2025 tarihinde, Yenierenköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Abdurrahman GÜLEN (E-58), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örenkleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEMEK VE TEDAVÜLE SÜRMEK

1. 04 ve 06.08.2025 tarihlerinde, İskele’de, O.J.(E-36), borcunu ödemek için zaman kazanmak amacıyla 1700 Stg meblağlı iki ayrı baka dekontunu düzenleyip sahteleyerek, sahtelemiş olduğu dekontları whatsapp uygulaması üzerinden borçlandığı kişiye, 13.06.2025 tarihinde de, ev kira borcunu ödemek için zaman kazanmak amacıyla yine aynı yöntemle sahtelediği 2200 Euro tutarındaki banka dekontunu da whatsapp uygulaması üzerinden ev sahibine göndermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Olayın 12.08.2025 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.08.2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Ercan Havalimanında, KKTC’ye gelen R.A.U.(E-64) ve A.A.(E-16) giriş işlemi yaptıkları esnada tasarruflarında bulundurdukları kendi adlarına sahte olarak düzenlenmiş ikamet izni belgelerini görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürmüşlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

11.08.2025 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da, A.O.(E-33), trafik yüzünden akrabası ile tartıştığı gerekçesiyle kendisini uyaran A.S.S.(E-26)’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında A.O.(E-33) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

13.08.2025 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Paşaköy’de 28. Tümen Caddesi üzerinde S.Ş.(K-48), 101 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş olarak bulunduğu bir esnada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

12.08.2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Dikmen’de Salhane Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan çinkodan mamul depo içerisinde, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde; depo içerisinde muhafaza edilen odunlar, odun kesme motoru, muhtelif eşyalar, kaynak ve çapa makinesi ile bir adet çifte kırma av tüfeği yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

12.08.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

12.08.2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Yasin GÖKKAYA (E-31), 158 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LV 496 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Aslanköy yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Yasin GÖKKAYA tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.