Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Vatan, millet, Sakarya edebiyatı artık bu ülkede prim yapmıyor…
Kendi adımıza konuşursak bıktık usandık bu söylemlerden!
Tamamen siyasi rant ve gösterişten başka bir şey değil…
Hele de devletin tepesindekiler!
Bulundukların makamları da kullanarak iki günde bir bu konuda nutuk patlatıyorlar…
Hepsi altı boş sözler bunun!
Eminiz ki birçoğu söylediklerine kendileri bile inanmıyorlar…
Dostlar alışverişte görsün hesabı!
Bir de birilerine yaranma derdine düşmüşler…
Aslında kimse alkışlamıyor onları, sırtlarını filan da sıvazlamıyorlar!
Bu onlar için sanal bir mutluluktan başka bir şey değil…
Sözde vatana millete hizmet ettiklerini böyle göstermeye çalışıyorlar!
Tamamen kandırmaca…
Aslında bizi değil kendilerini kandırıyorlar farkında bile değiller!
Devlet erkanının kendi devletini ayakta tutar gibi açıklamaları bu devlete kuruş fayda sağlamaz…
…
Gelelim asıl meseleye…
Buradan devletin tüm organlarına sesleniyoruz;
Geçmişte bile olmayan olumsuz olaylar şu anda yaşanmaya başladı!
Dillerinden düşürmedikleri şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz bir kenara itilmiş durumda…
Yaptırdıkları şehit kabirlerinin ücretleri bile ödenmemeye başladı!
Aileler bir dilenci gibi kapı kapı gezip avuç açıyorlar…
Neymiş bu konuda bütçe yokmuş!
Bunları duyunca hayretler içinde kaldık…
Bu tür masraflar geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden ödenirken şimdi o da kesilmiş!
Yahu arkadaş sizler nasıl milliyetçi ve memleketçi kişilersiniz, anlamak mümkün değil…
Bütçe yoksa bütçe yaratın!
Onu beceremezsiniz halka çağrıda bulunup destek isteyin…
Ya da ne yapın biliyor musunuz?
Şu milliyetçi söylemleri artık bir yana koyun…
Özellikle milli günlerde şehit ismini, onlara ne kadar değer verdiğinizi artık söylemeyin!
Yani daha fazla yalan söylemeyin, insanların gözünün içine baka baka…
Milli utançlarımızın mimarı sizlersiniz!
…
Girne Caddesi’ndeki Dr. Küçük Müzesi neredeyse bir aydır kapalı…
Gerekçe buraya istihdam edilen iki kişinin başka yerlerde görevlendirilmesi!
Bu kadar saçma bir gerekçe olamaz…
Ne demekmiş iki çalışan başka yerlerde görevlendirildi!
Onları oradan başka yerlere kim gönderdi…
Milli günlerde hep Dr. Küçük için ‘Özgürlük mücadelesi liderimiz’ diye nutuk atmıyor muyuz?
Çalışan sorununu bile çözemeyen sizlerin liderimize vefanız bu kadar mı yani!
Laf salatasından başka bir şey yaptığınız yok…
Nutuk var, şehit edebiyatı var ama icraat yok!
O bina İçişleri Bakanlığına ait…
Dr. Küçük müzesi de Turizm Bakanlığının altına verildi!
Ama müzenin kapısına koca bir kilit vurulup, sessiz sedasız kapatılıyor…
Tek bir resmi açıklama bile yok!
Başka bir detay daha;
Dr.Küçük Müzesi’ni bugünlere getiren kişi çok değerli tarihçi ve araştırmacı Altay Sayıl abimizdir…
Yıllarını bu müzenin kurulması için harcadı!
Onu arayan soran var mı hiç?
Bu soru Küçük ailesi için de geçerlidir…
Şu anda evinde hafızasını kaybetmiş bir şekilde neredeyse bitkisel bir hayat yaşıyor!
Ne arayan var ne soran!
Vatan millet diye nutuk atanlar…
Bir uğrayın evine ailesi ne durumda, sorun soruşturun!
Sizlerde hiç mi vefa duygusu yok Allah aşkına…
Bu milli utançların tek sorumlusu sizlersiniz!
…
Kurucu Cumhurbaşkanımız rahmetli R.Rauf Denktaş’ın sözde anıt mezarı da ona keza…
Koydular onu mezara, unutup gittiler!
Proje yıllardan beridir yarım bekliyor…
Neredeyse tüm yaşamını Kıbrıs Türküne adayan birisi için bu yapılanlar kimin eseri!
Bir toplum, daha doğrusu bu ülkeyi yönettiklerini zannedenler hiç mi utanmazlar vefasızlıktan dolayı…
Hiç im yüzleriniz kızarmaz sizin!
Denktaş nutukları atarken hiç mi düşünmezsiniz atıl kalan anıt mezarını…
Milli günlerde onun huzuruna niye gidersiniz ki?
Milli utançlarımız var bizim…
Ve bu utançların mimarı da sebebi de, sizlerin ta kendisidir!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, şehit kabirlerinin ücretlerinin son bir yıldır ödenmemesi kabul edilecek gibi bir duyarsızlık değildir. Şehit aileleri resmen dilenci durumuna düşürüldü ve artık kimsenin kapısını çalmama kararı aldılar, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Çelebi ILIK, Koop Şirketler Mukayyitlik göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Özellikle batık ve yolsuzlukların yapıldığı kooperatifler umarız sizin döneminizde hiçbir baskıya maruz kalmadan yargıya havale edilir! Bu arada fallar yalan söylemiyormuş değil mi!..
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Sayın Turgay AVCI, ülke genelinde tüm profesörlerden geçmişe dair tüm diploma dökümanlarını istediğiniz ama süre geçtiği halde halen bir çoğu göndermedi diye duyduk. YÖDAK olarak bu konularda daha ciddi yaptırımlara başvurmanız bekleniyor!..
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Bakanlığınıza bağlı Dr. Küçük Müzesi’nin neredeyse bir aydır çalışan eksikliği nedeniyle kapalı olması kabul edilemez. Daha fazla ele güne rezil olmamak için gereğinin yapılması için talimat vermeniz gereken mesajlarınız geliyor, elinizi çabuk tutun deriz…
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Sayın Serhat AKPINAR, DP genel sekreterlik görevinde son günlerde sizin adınızın anıldığını biliyor muydunuz? Siyasette daha yenisiniz ama ilerlemek için sizin için iyi bir fırsat olabilir, hiç düşünmeden kabul edin deriz…
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Sayın Suat GÜNSEL, Dr. Küçük Müzesi’ni himayelerinize almak için girişimde bulunduğunuz ancak aile tarafından kabul görmediğini üzülerek öğrendik. Gelinen noktada durum içler acısı ve sıkılmadan ne yazık ki kapıya kilit bile vurdular.
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Sayın Reşat KANSOY, yerel seçimlerde mevcut başkan ile başa baş bir yarış çıkaracağınız konuşulmaya başlandı. Bu arada UBP’li küskünler de oylarını size yönlendireceklerini söylemeye başladılar, umarız bunu iyi değerlendirirsiniz…
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Sayın Alişan OŞAN, ülke genelinde hemen tüm devlet kuruluşlarında, özellikle de hastanelerde ek mesai savurganlığı yaşandığının biliyor muydunuz? Konuyla ilgili girişimde bulunmanız ve devletin tepesine çökenlerden hesap sorarsınız göreceksiniz ki hazineye daha fazla kaynak aktarılmış olacak…
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Sayın Hakan CENAPOĞLU, gelecek hafta yapılacak olan parti genel sekreterliği seçimlerinde bir kez daha aday olacağınız duyduk. Ancak parti tabanı bu kez bu görevde bir milletvekilinin olması gerektiği yönünde görüş belirtmeye başladı, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Hande TİBUK, yeni havayolu şirketinden hisse alma açıklamanız başka kurumlaşmış şirketleri de harekete geçirdi diye duyduk. Bakalım geriye kalacak olan yüzde 14 hisseye kimler talip olup elini taşın altına koyacaklar?
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