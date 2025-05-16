Milli Eğitim Bakanlığı, Bekirpaşa Lisesi’nde, öğretmenlere yönelik tehdit ya da zorlayıcı herhangi bir tutumun kesinlikle söz konusu olmadığını, öğretmenlere sadece görevlerini yerine getirmeleri yönünde çağrı yapıldığı açıklamasında bulundu.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, bazı basın yayın organlarında çıkan; “Bekirpaşa Lisesi'nde derslerin yapılmasının bakanlık tarafından engellendiği, sınıfların kilitlendiği ve öğretmenlerin tehdit edildiğine” yönelik haberlere ilişkin açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Öğretmenlerin grevleri nedeniyle iki okulda, ikinci dönem ara sınavlarının bir kısmının yapılamadığını ifade eden İnaniroğlu, şöyle devam etti:

“Bu okullar Bekirpaşa Lisesi ve İrsen Küçük Ortaokulu’dur. Her iki okulda da bazı derslerin sınavları grev süreci nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Öğrencilerimizin akademik süreçte mağduriyet yaşamamaları adına, yapılamayan sınavların telafisi yönünde Bakanlığımız tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

İrsen Küçük Ortaokulu, bu süreci başarıyla tamamlamış ve eksik sınavlarını uygulamıştır. Ancak Bekirpaşa Lisesi’nde görevli bazı öğretmenler, sınavları yapmayı kabul etmemiştir. Dolayısıyla, sınıfların kapılarının kapalı kalmasının nedeni okul idaresi değil, sınavı yapacak olan öğretmenlerin sınav uygulamasını başlatmamış olmasıdır. Zira sınav dönemlerinde sınıfların kapıları, sınav gözetmenleri tarafından açılarak süreç başlatılır. Bakanlığımız ya da okul idaresinin, derslerin yapılmasını engelleyecek veya kapıları kilitleyecek herhangi bir uygulaması söz konusu değildir."

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğünce Talim Terbiye Dairesi’nden görüş alınarak, ara sınav döneminde yapılan grevlerden dolayı öğrencilerin akademik kayıp yaşamamaları için eksik sınavların tamamlanmasının uygun görüldüğüne işaret eden İnanıroğlu, aynı doğrultuda, 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) daha iyi hazırlanabilmesi için ikinci dönem sonu sınavlarının da akademik takvimde belirtilenden daha önceki bir tarihe çekildiğini ve şu anda tüm 12. sınıflarda sınavların yapıldığını söyledi.

İnanıroğlu, "Haberde iddia edildiği gibi öğretmenlere yönelik bir tehdit ya da zorlayıcı herhangi bir tutum kesinlikle söz konusu değildir. Öğretmenlerimize sadece görevlerini yerine getirmeleri yönünde çağrı yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” dedi.