Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında İskele’de triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından ise Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele’de düzenlenecek triatlonun bisiklet yarışı bölümü, İskele-Karpaz Ana Yolu’nun Ötüken çemberi ile The Arkın İskele Hotel çemberi arasında kalan yol güzergahında yapılacak.

Bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

-Lefkoşa

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde düzenlenecek bisiklet yarışı kapsamında ise, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi çemberi ile Alayköy çemberi arasındaki yol güzergahı, çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılacak. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.