Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik saldırısını kınadı.

Küçük, yazılı bir açıklama yaparak, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu vahim olayın, insan haklarına ve vicdana sığmadığını belirtti.

İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik baskının bir parçası olan bu saldırının, sadece insani yardım taşıyan bir gemiye değil, adalet, insanlık ve özgürlüğe vurulmuş bir darbe olduğunu kaydeden Küçük, bu zulme karşı sessizliğin suça ortaklık etmek anlamına geleceğini söyledi.

Açıklamasında, Madleen gemisinde bulunan aktivistlerin zorla alıkonulmasının, İsrail’in hukuksuz politikalarının yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Küçük, uluslararası toplumu bu saldırıya karşı güçlü bir tavır almaya çağırdı.

Küçük, "Bu tür saldırıların cezasız kalmaması için tüm diplomatik yollar kullanılmalı ve uluslararası hukuk devreye girmelidir." dedi; Filistin halkının yanında olduklarını ve her platformda haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Madleen gemisinde yer alan aktivistlerin bir an önce serbest bırakılması ve geminin insani yardım misyonunu tamamlamasının sağlanması gerektiğini ifade eden Milletvekili Küçük, Türkiye ve KKTC olarak bu konuda dayanışma içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Küçük "İnsanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına sessiz kalmayacağız. İsrail'in hukuksuz saldırısını şiddetle kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu zulme karşı harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.