Hak ve Özgürlük Platformu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahalesini kınayarak, dünya kamuoyunu bu hukuksuzluğa ortak tepki vermeye çağırdı.

Hak ve Özgürlük Platformu’ndan yapılan açıklamada, uluslararası hukuku, insani değerleri hiçe sayarak sivil inisiyatifleri hedef alan bu müdahaleyle İsrail’in Gazze’deki ablukayı derinleştirdiği, uluslararası sularda “korsanlık” düzeyinde ihlale imza attığı belirtildi.

Asla kabul edilemeyecek bu müdahaleye sessiz kalmakla suça ortak olunduğunun da ifade edildiği açıklamada, “Bugün Madleen’e dokunuldu. Yarın barışa, adalete ve insanlığa daha sert eller uzanabilir. Bu zinciri kırmak, şimdi verilecek tepkilere bağlıdır” denildi