Meteoroloji Dairesi, bölgede etkili olan tozlu havanın pazar ve pazartesi günleri yoğunluğunu artıracağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, tozlu hava pazartesi gece yarısına kadar sürecek.

Açıklamada, bugünden itibaren pazartesi saat 23.59’a kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, özellikle pazar ve pazartesi günleri tozlu havanın yoğunluğunu artıracağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiye edildi.