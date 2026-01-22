Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 21.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler doğrultusunda, söz konusu periyotta bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yer yer 21–50 kg/m² şiddetinde olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.