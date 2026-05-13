Meteoroloji Dairesi, 14 – 20 Mayıs tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı. Buna göre, bölge yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Süreç boyunca havanın bulutlu olması beklenirken, yarın öğle saatlerinde yer yer kısa süreli hafif sağanak olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 – 31, sahillerde 24 – 27 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.