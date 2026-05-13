Karayolları Dairesi, Çamlıbel - Geçitköy arası ana yol güzergahında çöken kısımlar için bugün asfalt yama yapım faaliyeti başlatıldığını bildirdi.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar, ikinci bir duyuruya kadar sürecek.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.