Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme” suçlarından tutuklanan Okechukwu Charles Nelson yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evde Uyuşturucu ve Hassas Terazi Bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Görkem Taşlı mahkemede olguları aktardı. Polis, 03.05.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 42 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde, 500 miligram ağırlığında kokain, 1 adet uyuşturucu madde içeren sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas tartı cihazının emare olarak alındığını kaydetti.

Suçunu İtiraf Etti

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından beri uyuşturucu temin edip Lefkoşa ve Gönyeli’de konumlara bırakarak maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak 25 Ocak 2026’dan beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirterek tutuklu yargı talep etti.

45 Günlüğüne Cezaevine Gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.